"داو جونز" يهبط 600 نقطة.. أسوأ خسارة أسبوعية منذ الأزمة العالمية

نزلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت إلى منطقة تصحيح بعد دقائق من بداية التداول اليوم الخميس في الوقت الذي يؤجج فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين المخاوف بشأن النمو وأرباح الشركات.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 431.59 نقطة أو ما يعادل 1.60 في المائة إلى 26526 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 53.85 نقطة أو ما يعادل 1.73 في المائة إلى 3062.54 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 236.74 نقطة أو ما يعادل 2.64 في المائة إلى 8744.03 نقطة.

والمؤشرات الثلاثة منخفضة حاليا ما يزيد عن عشرة في المائة دون المستوى المرتفع القياسي الذي بلغته خلال الجلسة في وقت سابق من الشهر الجاري.