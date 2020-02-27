"الاتصالات" تطلق المرحلة الأولى لمسار دعم التوظيف بأكثر من 2000 وظيفة

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشراكة استراتيجية مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم ، الدفعة الأولى لمسار دعم التوظيف في مبادرة "مهارات المستقبل"، في خطوة تهدف لسد الفجوة الرقمية، واستشراف مستقبل مستجدات التقنية وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع جودة المخرجات في تنمية القدرات الرقمية في المملكة، وبناء جيل واعي مبدع متكامل يملك المهارات التي تؤهله لتغطية الاحتياج المعرفي وتلبية متطلبات سوق العمل.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أطلقت في وقت سابق مبادرة "مهارات المستقبل" والتي تعتمد على ثلاثة مسارات وفق منهجية مستدامة لتنمية القدرات والمهارات الرقمية تتمثل في إطار للمهارات الرقمية يوفر لغة عالمية موحدة لبناء وتطوير المهارات الرقمية وتنمية رأس المال البشري، والتدريب النوعي كمسار ثان يستهدف تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات الرقمية المتخصصة ودعم استدامة الأكاديميات الرقمية المتخصصة، وأخير مسار لدعم التوظيف يُعنى في خلق الفرص الوظيفية وتدريب وارشاد الكوادر الوطنية في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات ودعم فروقات الرواتب.

وأوضح وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان، أن هذه المبادرة جاءت أيماناً من الوزارة وبرنامج صندوق تنمية الموارد البشرية بضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق رؤية 2030، والتي بنيت وفق نموذج مستدام لتنمية المهارات الرقمية بهدف الوصول إلى جيل قادر على تلبية متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف دعم توظيف 20 ألف من شباب وشابات الوطن خلال عامين، حيث أن المرحلة الأولى تتضمن أكثر من 2000 وظيفة من رواد الأعمال ومن هم على رأس العمل من خلال نماذج شراكات مميزة.



