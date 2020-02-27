الأسهم الألمانية تتراجع بضغط من مخاوف كورونا

تراجع مؤشر "داكس" الرئيسي في فرانكفورت، والمؤلف من 30 شركة، بأكثر من 2% في مستهل التعاملات اليوم بضغط من اتساع انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد 19" حول العالم.

وتراجع مؤشر داكس إلى 12495 نقطة، بتراجع بـ2ر2% عند الإغلاق يوم أمس والأدنى منذ منتصف أكتوبر.

وقال متعاملون في بورصة فرانكفورت إن محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهدئة الأسواق فشلت إلى حد كبير.

وخسر مؤشر داكس أكثر من 9% من قيمته على مدار الأيام السبعة الماضية. وكان المؤشر وصل إلى مستوى 13789 في التاسع عشر من فبراير الجاري.

كما تراجع مؤشر إم داكس بـ1%.

وتراجع مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم الرائدة في منطقة اليورو بنحو 2% .