السوق السعودية تقلص خسائرها عند الإغلاق بدعم تداولات المزاد

قلص السوق السعودي من خسائره عند الإغلاق وبدعم من فترة المزاد، حيث أغلق السوق خاسرا 82 نقطة بعدما سجل خسائر نقطية بلغت 152 نقطة. وقلص السوق خسائره بنحو 34 نقطة، حيث دعم ذلك تداولات أسهم "ساب" و"السعودي الفرنسي" وكذلك "أرامكو". وأغلقت أسهم شركة "سابك" دون مستوى 80 ريال، وذلك للمرة الاولى منذ 3 سنوات وخمسة أشهر، فيما تراجع السهم اليوم بنحو 1.87 في المائة، مواصلا التراجع للجلسة الرابعة على التوالي.

وقفز سهم "دلة" عند الإغلاق 9.7 في المائة بدعم من نتائج الشركة وكذلك توزيع أرباح نقدية وأسهم منحة، حيث حقق السهم أعلى إغلاق في 6 أشهر. وأغلق السوق الرئيسي لجلسة اليوم متراجع بنحو 1.1 في المائة أو ما يعادل نحو 82 نقطة ليغلق عند مستوى 7628 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 4.77 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 179.7 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 192.7 ألف صفقة.

وتراجعت أسهم 9 شركات باكثر من 5 في المائة تصدرها أسهم متلايف إيه أي جي للتأمين والذبي تراجع 7.7 في المائة تلاه أسهم أسمنت أم القرى والذي تراجع 6.8 في المائة.

وكان سوق نمو قد تراجع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 0.7 في المائة، وبتداولات عند 7.4 مليون ريال وذلك عبر تداول 153 ألف سهم.