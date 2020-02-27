الاتحاد الآسيوي يوجه الدعوة لاجتماعات طارئة للاتحادات الوطنية والأندية بسبب "كورونا"

وجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدعوة لعقد اجتماعات طارئة إضافية الأسبوع المقبل لممثلي الاتحادات الوطنية وروابط الدوري في منطقتي غرب وشرق آسيا حيث يواصل الاتحاد القاري التعامل مع الانتشار العالمي لفايروس كورونا. ويعقد اجتماع ممثلي منطقة شرق آسيا يوم الاثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور على أن يعقد اجتماع منطقة غرب آسيا يومي 7 و 8 مارس 2020.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: هذه ظروف غير مسبوقة وحافلة بالتحديات، ولكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعمل بجهد كبير من أجل مراقبة الموقف بما في ذلك متابعة القيود على السفر كما يتواصل بشكل مستمر مع الاتحادات الوطنية الأعضاء وروابط الدوري والأندية. وأضاف : نحن ممتنون على الدعم الذي نحظى به من كافة شركاءنا، بما في ذلك الشركاء التجاريين وشركاء البث التلفزيوني حيث نحاول حماية أمن وسلامة جميع اللاعبين والمسؤولين والجماهير وفي ذات الوقت ضمان نزاهة مسابقاتنا. ويعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع الاتحاد الدولي للعبة على تقييم التأثيرات على مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والمقررة في شهر مارس.