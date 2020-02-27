وزير الموارد البشرية : أطلقنا 20 مبادرة .. وقريبون من توطين مهن الهندسة

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أنهم أطلقوا اليوم 20 مبادرة تمت بلورتها بعد أن تم حصرها من خلال مقترحات رجال الأعمال.

وأكد المهندس أحمد الراجحي اليوم خلال كلمته في ورشة عمل دعم منشآت القطاع الخاص في سوق العمل السعودي أنهم قريبون من توطين مهن الهندسة ثم ننتقل إلى توطين عدد من المهن الصحية الأخرى.

وأضاف وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية : عملنا سابقا على سماع الملاحظات من خلال لقاءات وورش عمل متخصصة لكل قطاع وكل ما طرح في لقاءاتنا السابقة تم تنفيذه. واليوم نجتمع معكم لحصر احتياجاتكم مرة أخرى.

وقال المهندس أحمد الراجحي : أبناؤنا لديهم القدرة والرغبة والمهارة وسوف يبدعون متى ما وجدوا التمكين من الفرص الوظيفية في سوق العمل. مضيفا : هدفنا من التفتيش تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وليس مخالفة القطاع الخاص فحسب لذلك وجهت زملائي بإعطاء فرصة للمنشآت غير الملتزمة وهناك بعض المنشآت تستحق المكافأة.