«سكني»: قرض إضافي حسن للمدنيين بقيمة 95 ألف ريال

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، إطلاق مبادرة "دعم الدفعة المقدمة للمدنيين من مستفيدي البرنامج الراغبين في خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة، حيث تتيح المبادرة الحصول على قرض إضافي حسن، يصرف كدفعة مقدمة تصل إلى 10 في المائة من قيمة المسكن، وبحد أقصى مبلغ 95 ألف ريال يضاف إلى القرض العقاري المدعوم، الذي يصل إلى 500 ألف ريال. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج "سكني" على تسهيل تملك الأسر السعودية للمسكن الأول، تماشيا مع أهداف "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك السكني إلى 70 في المائة، فيما تشمل هذه المبادرة ثلاث فئات عمرية يمكنها الاستفادة من القرض الإضافي الحسن، إذ يمكن للمستفيدين من سن 40 حتى 44 عاما الحصول على 75 ألف ريال، ومن سن 45 إلى 49 عاما الحصول على 85 ألف ريال، ومن سن 50 عاما وأكثر الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال كحد أقصى. وأوضح سيف السويلم؛ المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن الوزارة عبر برنامج "سكني" أطلقت هذه المبادرة خلال الفترة الماضية على مستوى منسوبي وزارة التعليم وكذلك الإعلاميين ومنسوبي وزارة الإعلام من حاملي بطاقة "المهني الإعلامي"، وذلك ضمن المزايا المتنوعة التي توفرها الوزارة لمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وفقا للاتفاقيات التي سبق توقيعها، مبينا أن المبادرة أسهمت في تسهيل رحلة التملك أمام كثير من المستفيدين ضمن قطاعي التعليم والإعلام؛ الأمر الذي دفع الوزارة إلى تفعيلها وإتاحتها إلى المستفيدين المسجلين جميعهم في برنامج "سكني" من الراغبين في خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة.

وأضاف، تأتي هذه الخطوة امتدادا لعديد من الخدمات والتسهيلات التي يوفرها برنامج "سكني" لمستفيديه من المناطق جميعها، لتسهيل تملكهم للمسكن الأول، والاستفادة من الخيارات المتنوعة التي تلائم مختلف الرغبات وتتوافق مع القدرات جميعها. وبيّن السويلم؛ أن البرنامج يوفر خيار الأراضي السكنية، أو إمكانية الحصول على القرض العقاري، المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو الوحدات تحت الإنشاء أو البناء الذاتي، إضافة إلى المبادرات والخدمات المتنوعة مثل دعم تجديد المساكن، والقرض الإضافي الحسن للعسكريين في الخدمة، وتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وخدمة المستشار العقاري، وغيرها من الخدمات والحلول الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عبر موقع وتطبيق "سكني" الذي يمكن من خلاله إنهاء الإجراءات والخطوات اللازمة كافة.