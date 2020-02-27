أداء قوي للدولار أمام 21 عملة .. والجنيه السوداني الأكثر انخفاضا

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعات قوية أمام 21 عملة منذ بداية العام 2020 حتى تداولات منتصف جلسة أمس الموافق 26 شباط (فبراير)، فيما تراجع أمام عملة واحدة هي الجنيه المصري.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تصدر الجنيه السوداني العملات التي ارتفع الدولار الأمريكي أمامها، إذ بلغ سعر صرف الدولار نحو 54.03 جنيه سوداني مقابل 45.11 جنيه سوداني نهاية 2019، بارتفاع 19.8 في المائة، فيما حل ثانيا الريال البرازيلي الذي ارتفع الدولار الأمريكي أمامه بنسبة 9.1 في المائة من 4.02 ريال إلى 4.39 ريال برازيلي.

وثالث العملات البات التايلاندي الذي صعد الدولار أمامه بنسبة 7.0 في المائة، تلاه الدولار الأسترالي الذي نما الدولار أمامه بنسبة 6.7 في المائة، وخامسا الروبل الروسي الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 5.8 في المائة.

فيما حل الوون الكوري سادسا، بصعود سعر صرف الدولار أمامه بنسبة 5.2 في المائة، تلاه الزلوتي البولندي بنسبة 4.0 في المائة، ثم الكرونة السويدية بنسبة 3.9 في المائة، وتاسعا الليرة التركية بنسبة 3.5 في المائة، وعاشرا البيزو الأرجنتيني بنسبة 3.2 في المائة.

في الترتيب الـ11 جاء اليورو، إذ ارتفع الدولار أمامه بنسبة 3.1 في المائة، ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي 0.92 يورو مقابل 0.89 يورو بنهاية 2019.

والجنيه الاسترليني حل في المرتبة الـ12، إذ ارتفع الدولار أمامه بنسبة 2.5 في المائة، ثم الدولار الكندي بنسبة ارتفاع 2.4 في المائة، والين بنسبة 1.7 في المائة، والدولار التايواني بنسبة نمو 1.4 في المائة.

في الترتيب الـ16، جاء ارتفاع الدولار الأمريكي أمام البيزو المكسيكي بنسبة 1.1 في المائة، ثم اليوان بنسبة 0.78 في المائة، والفرنك السويسري بنسبة نمو للدولار الأمريكي أمامه 0.76 في المائة، والروبية الهندية بنسبة 0.41 في المائة.

في الترتيب الـ20 حلت الروبية الإندونيسية بارتفاع الدولار الأمريكي أمامها بنسبة 0.36 في المائة، في حين إن آخر العملات التي سجل الدولار الأمريكي أمامها نموا الدونج الفيتنامي، إذ ارتفع الدولار أمامها بنسبة 0.3 في المائة.

في المقابل، تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بنسبة 2.8 في المائة منذ بداية العام.

•وحدة التقارير الاقتصادية