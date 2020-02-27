45.11 مليار ريال الأرباح المجمعة لقطاع البنوك في عام .. و83.4 % نسبة القروض إلى الودائع

حققت المصارف المدرجة في السوق السعودية نموا في صافي أرباحها المجمعة خلال العام الماضي 2019 بلغت نسبته 40.9 في المائة مقارنة بعام 2018.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، بلغ صافي أرباح المصارف المدرجة في السوق السعودية خلال العام الماضي نحو 45.11 مليار ريال، مقابل نحو 32 مليار ريال للعام السابق له، ويأتي هذا النمو الكبير بسبب تسوية قامت بها المصارف مع الهيئة العامة للزكاة والدخل في الربع الأخير من 2018، لسداد المطالبات الزكوية لعدد من الأعوام؛ ما أثر في ربحية قطاع البنوك خلال العام.

وبلغ إجمالي دخل العمولات للقطاع خلال العام نحو 96.3 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بنحو 14.1 في المائة، مقارنة بـ84.38 مليار ريال، خلال العام السابق له.

وبحسب التحليل، نمت أرباح ثمانية بنوك من أصل 11 بنكا مدرجا خلال 2019، إذ تصدر مصرف الراجحي بأعلى نمو في صافي الربح بين البنوك نسبته 169.6 في المائة؛ ليبلغ 10.15 مليار ريال مقارنة بنحو 3.76 مليار ريال للعام السابق له، تلاه بنك الجزيرة بنمو 162 في المائة، وثالثا من حيث نمو صافي الأرباح البنك السعودي الفرنسي بنمو 122 في المائة.

في المقابل، تراجعت أرباح ثلاثة بنوك، إذ تصدر البنك السعودي للاستثمار التراجع في معدل النمو بنسبة 58.5 في المائة، إذ حقق البنك صافي ربح بلغ 239 مليون ريال، مقارنة بنحو 576 مليار ريال.

ثانيا حل البنك العربي الوطني بتراجع نسبته 23.8 في المائة؛ ليبلغ 3.02 مليار ريال، تلاه مصرف الإنماء بتراجع 11.3 في المائة ليبلغ 2.53 مليار ريال مقارنة بنحو 2.85 مليار ريال.

وسيطر كل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي على 47.8 في المائة من صافي أرباح قطاع البنوك خلال 2019، إذ حقق مصرف الراجحي صافي ربح بلغ 10.15 مليار ريال، ونحو 11.4 مليار ريال صافي أرباح للبنك الأهلي.

وعلى أساس ربعي، حققت المصارف المدرجة في السوق السعودية أرباحا في الربع الرابع 2019 بنحو 10.36 مليار ريال مقابل صافي خسارة بلغ 829 مليون ريال، إذ تأثرت أرباح الفترة المماثلة بتسوية البنوك مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وحول أهم البنود المالية للقطاع، ارتفعت الموجودات للمصارف المدرجة 12 في المائة بنهاية 2019؛ لتبلغ نحو 2.44 تريليون ريال، فيما نمت الاستثمارات 22.2 في المائة لتبلغ 537.5 مليار ريال مقارنة بالعام السابق له عند 439.8 مليار ريال.

كذلك نمت محافظ التمويل للمصارف المدرجة 11.8 في المائة لتبلغ نحو 1.51 تريليون ريال بنهاية 2019، مقارنة بنحو 1.35 تريليون ريال لعام 2018، إذ شكلت نسبة القروض للودائع نحو 83.4 في المائة مقارنة بنحو 82.4 خلال 2018.

ونمت ودائع المصارف المدرجة بنهاية 2019 بنحو 10.5 في المائة؛ لتبلغ مستوى 1.8 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.64 تريليون ريال بنهاية 2018.

* وحدة التقارير الاقتصادية