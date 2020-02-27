المسحل: لن نتهاون في حماية اللاعبين .. لو ننسحب

بينت المصادر، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيستجيب لتحذيرات وزارة الصحة السعودية بخصوص السفر إلى الدول التي انتشر فيها فيروس "كورونا"، حيث سيمتنع عن مشاركة الأندية أو المنتخبات في المباريات التي تقام في الدول المحظورة، حيث قالت "وصل إلى اتحاد القدم السعودي تحذير بعدم السفر إلى الصين وخوض أي منافسات فيها، حيث ينتظر أن يتم تحديث قائمة الدول بحسب تحذيرات منظمة الصحة العالمية".

وينتظر اتحاد القدم السعودي قرار الاتحادين الدولي "فيفا" والآسيوي لكرة القدم فيما يخص مباراة المنتخب السعودي أمام مستضيفه السنغافوري يوم 31 نيسان (مارس) المقبل ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بعد أن رفعت سنغافورة درجة التحذير إلى اللون البرتقالي بسبب انتشار الفيروس. إلى ذلك، أبلغت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي أعضاءها بضرورة حضور الاجتماع الحاسم الذي سيعقد السبت المقبل في الإمارات، وسيحدد مدى استمرار دوري أبطال آسيا أو تأجيله بشكل كامل، إضافة إلى مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

من جهته، شدد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي، أنه لن يكون هناك تهاون في حماية اللاعبين، سواء مع الأندية أو المنتخبات، وقال "صحة وسلامة لاعبينا تأتي في المقام الأول حتى لو تطلب منا الأمر الانسحاب من أي مشاركة، ونحن على ثقة كبيرة بالاتحاد الآسيوي لاتخاذ القرار المناسب".