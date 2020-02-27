إطلاق أولمبياد سعودي .. والذهبية بمليون

أعلن الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أمس، إقامة دورة الألعاب السعودية في نسختها الأولى بمشاركة أكثر من ستة آلاف رياضي من 13 منطقة في السعودية يتنافسون في ألعاب القوى والسباحة والألعاب القتالية والفروسية وكرة السلة.

وأكد وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن تفاصيل الدورة الأولمبية، أن جوائز البطولة ستكون مليون ريال لكل فائز بميدالية ذهبية أولمبية، و300 ألف ريال للفضية و100 ألف للبرونزية، وقال "يوم جديد نسعد فيه على أرض هذه البلاد الطيبة بحدث رياضي يضاف إلى سلسلة الأحداث التي نظمتها أو استقبلتها السعودية في تاريخها هذا العام أو في الأعوام الثلاثة الأخيرة بصورة خاصة، كل هذا لم يكن ليتحقق بأفضل صورة لولا الرعاية والاهتمام والدعم المتواصل للقطاع الرياضي من قبل القيادة".

وأضاف، "بهذه المناسبة يسرني أن أعلن إطلاق النسخة الأولى من الحدث الرياضي الأكبر في تاريخ السعودية وهو دورة الألعاب السعودية التي سيجتمع بها أكثر من ستة آلاف رياضي من 13 منطقة في السعودية".

وأشار إلى أنه سيتم دعوة رياضيين أجانب للمشاركة في الألعاب التي يقام افتتاحها الرسمي في 24 آذار (مارس) المقبل.