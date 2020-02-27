الهلال .. التكتيك من لمسة 1

لن يكون بإمكان الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال لكرة القدم، وضع اللاعب عبدالله الحافظ ضمن خياراته الأساسية لمواجهة اليوم أمام التعاون في الجولة الـ 20 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إثر شعوره بألم في العضلة الخلفية اضطرته إلى الوجود في عيادة النادي الطبية دون أن يشارك في التدريب الختامي أمس.

وكان الهلال قد اختتم تحضيراته بحصة تدريبية استهلها لوشيسكو بالتمارين اللياقية، قبل أن يخضع اللاعبون إلى تطبيق عديد من الجمل التكتيكية المتنوعة في الخطوط جميعها، إلى جانب اللمسة الواحدة واللعب في مساحات ضيقة، ومن ثم اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب ركز فيها على تصحيح الأخطاء أولا بأول، وبعد نهاية التدريب غادرت بعثة الأزرق متجهة إلى القصيم.