البيشي: أمام الهلال .. التعاون يستبسل

شدد حسين البيشي قائد فريق الهلال لكرة القدم السابق على أهمية مباراة فريقه الليلة أمام مضيفه التعاون في افتتاح الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "جميع مباريات المتصدر المقبلة في الدوري ستكون صعبة، وجميع الفرق تلعب أمام الهلال بتركيز وطموح عاليين، حيث يحاول لاعبو كل فريق البروز أكثر حينما يواجهون الهلال".

وأكد البيشي أن التعاون من الفرق التي تستبسل أمام الهلال، وقال "ما حدث العام الماضي موقف تاريخي لهم لا ينسى إطلاقا حينما حرم الهلال من تحقيق بطولتين، كان الفريق الأزرق مرهقا ومتشتت الفكر". وأضاف "مباراة الليلة ستكون مختلفة تماما، وسيكون لاعبو الهلال مستوعبين للدرس جيدا، وعليهم التركيز وإعطاء الخصم كامل الاحترام واللعب بكل قوة وحرص من بداية المباراة، رغم أن الفريق يشهد بعض عمليات التدوير التي سيكون لها أحيانا تأثير سلبي في عدم الانسجام بين بعض العناصر خاصة خط الدفاع، لكن ميزة الفريق وجود لاعبين عالميين يكون لهم كلمة في المباراة".

وحول وجود الدولي السابق محمد السهلاوي ضمن صفوف التعاون كونه لاعبا سبق له اللعب مع النصر وتألق كثيرا، رد البيشي «السهلاوي لاعب محظوظ أمام مرمى الخصم، ومهاجم يتمركز وصاحب لدغة أخيرة، كما فعل في مباراة فريقه الجديد الماضية أمام الرائد، ويجب أن يخضع لرقابة لصيقة إضافة إلى بقية مهاجمي التعاون الذين يقدمون مستويات مميزة ويستغلون الفرص المتاحة لهم».