النصر والأهلي .. مواجهة بـ «نصف مليار»

تعد مواجهة فريقي النصر والأهلي اليوم في افتتاح مواجهات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، هي المواجهة الأعلى قيمة سوقية في الدوري، إذ تبلغ قيمتها 503 ملايين ريال (123.08 مليون يورو)، وفقا لـ"ترانسفير ماركت" الألماني العالمي المختص بالقيمة السوقية للدوريات العالمية وانتقالات اللاعبين. ويتصدر الأهلي فرق الدوري السعودي للمحترفين في قائمة الأغلى قيمة سوقية بـ 264 مليون ريال (64.63 مليون يورو)، يليه النصر الثاني في القائمة بـ 239 مليون ريال (58.45 مليون يورو)، بفارق 25 مليون ريال.

وتحمل مواجهة الفريقين اليوم في تاريخ الدوري السعودي الرقم 24، حيث التقى الفريقان ضمن الكلاسيكو الثاني الأهم 23 مرة، حيث فاز النصر في سبع مواجهات، مقابل ثمان مواجهات للأهلي، وانتهت ثمان مواجهات بالتعادل بينهما من بينها المواجهة الأخيرة في الدور الأول (0 / 0).

وشهدت مواجهات الفريقين تسجيلهما 65 هدفا، تلقى الأهلي منها 31 هدفا في شباكه، فيما تلقى النصر 34 هدفا، ويعد السوري عمر السومة مهاجم الأهلي هداف لقاءات النصر والأهلي التاريخي في الدوري برصيد تسعة أهداف من بينها (هاتريك) مرتين.