صدام .. والعين على الآخر

فيما سيخوض الهلال المتصدر ووصيفه النصر حامل اللقب اختبارين قويين في سباقهما في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يحل الأول ضيفا على التعاون، ويستقبل الثاني نظيره الأهلي في "كلاسيكو" جديد في افتتاح الجولة الـ20، إلا أن عين كل منهما ستكون على الآخر طمعا في تعثره. ويتصدر الهلال المسابقة بـ44 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن النصر، بينما يملك الأهلي 33 نقطة، والتعاون 29 نقطة. ويسعى النصر إلى مواصلة الضغط على غريمه الهلال عندما يلتقي الأهلي الذي يحتل المركز الثالث على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، حيث يخلو سجله من الهزائم في مبارياته التسع الأخيرة، لكنه انتصر ثلاث مرات فقط في آخر ستة لقاءات.

ويلعب النصر على أرضه وبين جماهيره بعدما خاض ثلاث مباريات متتالية خارج ملعبه، انتصر فيها جميعا، إذ هزم الشباب 4 /2 والحزم 2 /0، وتغلب على العين الإماراتي 2 /1 في دوري أبطال آسيا.

ويحوم الشك حول مشاركة اللاعب المغربي الدولي نور الدين أمرابط بسبب الإصابة، رغم أنه شارك في جزء من تدريب الأمس، إضافة إلى غياب عبدالله الخيبري، عبدالله مادو، وعبدالعزيز الجبرين لعدم تعافيهما بشكل كامل.

في المقابل، يسعى الأهلي الذي خسر المباراتين السابقتين؛ الفتح 0 /1، والوحدة 0 /2 ليبتعد عن سباق اللقب، إلا أنه يسعى إلى استعادة توازنه بقيادة مدربه المؤقت مازن بهكلي بعد إقالة السويسري كريستيان جروس بسبب تراجع النتائج، وسيفتقد هو الآخر كلا من الحارس محمد العويس، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، عبدالباسط هندي، محمد خبراني، نوح الموسى، البوسني الفيس ساريتيش، ومهند عسيري للإصابة، فيما قد يشارك البرازيلي جوزيف دي سوزا العائد من الإصابة أخيرا.

يشار إلى أن نزالهما في الدور الأول انتهى بالتعادل سلبيا.

في بريدة، سينشر التعاون أسلحته لاصطياد الهلال وتعطيل مسيرته كما فعل نهاية الموسم الماضي بعد أن تغلب عليه 2 /1، حيث سيكون الثأر بينهما عالقا، ولا سيما أن الفريق الأزرق سيكون يقظا من ذلك، رغم أنه سيفتقد لخدمات الثنائي الكولومبي جوستافو كويلار، وياسر الشهراني لتراكم البطاقات، والثنائي عبدالله عطيف، ومحمد الشلهوب للإصابة.

ويدخل التعاون اللقاء لتحقيق الفوز والمحافظة على حظوظه في الصعود للمراكز المتقدمة والعودة للانتصارات، حيث لم ينتصر محليا في خمس جولات ماضية، ولم يتحصل إلا على أربع نقاط من أربعة تعادلات وخسارة، بعد أن تعادل مع الفيحاء 2/2، الحزم، والعدالة سلبيا، الرائد 1/1، فيما خسر من الاتحاد 1 /2.

يذكر أن لقاء الهلال والتعاون في الدور الأول انتهى بفوز الأول 2 /1.