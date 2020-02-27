سيف: التسجيل .. يتأخر

شدد فيصل سيف لاعب فريق النصر لكرة القدم السابق أن فريقه مع مدربه البرتغالي روي فيتوريا يبحث عن النقاط بأي وسيلة، سواء كان المستوى ثابتا أو غير ثابت فالمهم أن يحقق الانتصار.

وقال لـ"الاقتصادية" سيف قبل مواجهة النصر بضيفه الأهلي اليوم ضمن الجولة الـ20 ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "في كثير من المباريات يكون فيتوريا حاضرا من البداية، يوجد الفريق معه فرصا عدة للتسجيل، لكن لا يسجل إلا متأخرا رغم استقرار المدرب البرتغالي على أسماء الموسم الماضي نفسها التي حقق معها اللقب".

وأضاف "في حال غياب اللاعب المغربي نور الدين أمرابط اليوم عن الأهلي بسبب الإصابة فإنها خسارة للنصر ولمدربه فيتوريا، سيفتقده الفريق الأصفر كثيرا خاصة الثنائية المميزة مع مواطنه المهاجم عبدالرزاق حمدالله، سيكون غيابه مؤثرا في ظل غياب المستوى الفني للبرازيلي جوليانو والنيجيري أحمد موسى في الثلث الهجومي".

وأكد سيف أن البديل موجود في النصر، وقال "هناك الوافدان الجديدان خالد الغنام أو عبدالعزيز الدوسري، لكن بعدد دقائق أقل، ومن معرفة لأسلوب فيتوريا أتوقع أن يدفع بأحمد موسى، ويحيى الشهري للعب بالجناحين الأيمن والأيسر، فيما سيكون خلف الهداف حمدالله جوليانو في مركزه نفسه، مباراة مهمة للنصر أمام الأهلي غير المستقر فنيا، ومتذبذب في المستوى رغم امتلاكه أسماء جيدة".