دفاع الشباب .. النقص 3

سيعاني الإسباني لويس جارسيا مدرب فريق الشباب لكرة القدم، خلال نزال الاتحاد بعد غد في الجولة الـ 20 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، نقصا حادا في خط الدفاع كونه يفتقد الثلاثي، عبدالله الشامخ الموقوف، متعب المفرج لعدم الجاهزية، وأخيرا الجزائري جمال بلعمري الموجود حاليا في فرنسا للعلاج.

في المقابل سيكون السنغالي ماخيتي ديوب خيارا هجوميا متاحا في المباراة بعد عودته من الإيقاف بالبطاقة الحمراء نالها خلال نزال النصر 2 / 4 في الجولة الـ 18.

وكان الشباب قد أجرى مرانا أمس استهله جارسيا بالإحماء والتسخين إضافة إلى تمارين لياقية خفيفة أخرى، ومن ثم أخضع اللاعبين لتطبيق عديد من الجمل الفنية المتنوعة وسط الملعب أبرزها التمرير من لمسة واحدة تحت الضغط، والتحكم في الكرة، قبل أن يختتمه بتقسيمة شهدت تطبيق تدريبات فنية وتكتيكة ركز من خلالها على بناء الهجمة، والاستحواذ على الكرة.