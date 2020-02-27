«ملتقى السنة الأولى» .. مبادرة لتوعية طلاب الثانوي بالفرص الجامعية

في بادرة لتوعية الطلاب والطالبات بشروط ومتطلبات القبول في الكليات وضوابطه، أطلقت جامعة الملك سعود ملتقى تعريفيا للجامعات للإسهام في إيجاد الفرص والخيارات الأكاديمية، بمشاركة ثلاثة آلاف طالب وطالبة يدرسون في الصف الثالث الثانوي، في إدارة تعليم الرياض.

ويهدف "ملتقى السنة الأولى"، إلى إيجاد الفرص والخيارات الأكاديمية التي توفرها الجامعات والهيئات المحلية والعالمية في مجال البعثات والمنح الدراسية، والتعرف على المستجدات في مجال التخصصات وسوق العمل.

وقالت سحر بنت عبدالرحمن عطية مديرة إرشاد الطالبات في "تعليم الرياض"، إن الملتقى من البرامج الهادفة والمفيدة الموجهة لطالبات المرحلة الثانوية مباشرة، المدرجة في الخطة التشغيلية لإدارة إرشاد الطالبات.

وأوضحت أن الملتقى يعرف الطالبات المقبلات على المرحلة الجامعية في العمادة وأقسامها، والمسارات الأكاديمية فيها، وما تقدمه من معارف ومهارات وأنشطة يحتجن إليها لاستكمال مسيرتهن التعليمية، إضافة إلى توعيتهن وتعريفهن بكليات الجامعة والتخصصات المتاحة فيها. من جانبها، نوهت البندري الحوشان المشرفة على الملتقى، أن الإدارة حريصة على مساعدة الطالبات على فهم ذواتهن وتحقيق التكيف التربوي لهن من خلال مساعدتهن على اختيار مستقبلهن الوظيفي في ضوء إمكاناتهن وقدراتهن وتبصيرهن بالفرص المتاحة في ضوء الخطط التنموية التي تضعها الدولة وتتوافق مع "رؤية 2030"، لتصحيح مفاهيمهن نحو العمل المهني ورفع وعيهن بوظائف المستقبل والتخطيط لها وإثارة اهتمامهن بالمجالات العلمية والتقنية بما يلبي احتياجات الوطن.

وتضمن الملتقى لقاء تعريفيا بالبرنامج، تلاها فقرة أكاديمية، بعدها استضيفت المدارس في المعرض المصاحب للملتقى في جامعة الملك سعود، وقدمت خدمات للطالبات، منها عرض أعمالهن في المعارض المهنية واستضافة شخصيات رائدة وملهمة لعرض تجاربها المهنية أمامهن، وعقد مجالس للأسرة لتوعيتها بطرق الكشف عن مواهب أبنائها وتوجيهها.