"برنت" يرتفع إلى 55.07 دولار بفعل المخزونات الأمريكية 

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية دون المتوقع وهبطت مخزونات البنزين، لكن تسجيل المئات من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في دول آسيوية وأوروبية وشرق أوسطية منتجة للنفط حد من المكاسب.

وصعد خام برنت 12 سنتا إلى 55.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 1548 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا إلى 50.23 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 452 ألف برميل للأسبوع المنتهي في 21 فبراير إلى 443.3 مليون برميل مقارنة مع توقع المحللين، بينما هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وتصاعدت المخاوف من جائحة فيروسية بينما تكافح السلطات في أنحاء العالم لمنع انتشار كورونا الذي اكتشف في حوالي 30 دولة.

وهبطت الأسهم العالمية للجلسة الخامسة على التوالي اليوم، بينما عاد الذهب، وهو ملاذ آمن، للارتفاع صوب أعلى مستوياته في سبع سنوات، وقبعت عوائد السندات الأمريكية قرب مستويات قياسية منخفضة بعد أن حذرت حكومات وسلطات صحية من جائحة محتملة بسبب فيروس كورونا.