الخزانة الأمريكية تدرج كيانات وأفرادا لبنانيين على قائمة الارهاب العالمي

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عددا من الكيانات والأفراد اللبنانيين على قائمة الارهاب العالمي بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الألمانية".

وجاء في بيان على موقع وزارة الخزانة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة أدرج 3 مسؤولين لبنانيين و12 كيانا لبنانيا على قائمة الإرهاب لصلتهم بمؤسسة الشهيد، التي تعتبر جزء من شبكة دعم حزب الله.

وضمت قائمة العقوبات كل من الشيخ يوسف عبد الرضا، ونور الدين جواد، لعلاقتهما بمؤسسة "الشهيد" التابعة لـ"حزب الله"، بالإضافة إلى اللبناني قاسم محمد علي بزي، المدير التنفيذي لمؤسسة "أتلس هولدينج".