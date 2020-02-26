أرباح قياسية لـ "بي.أس.إيه" بـ 3.2 مليار يورو في 2019

أعلنت مجموعة "بي.أس.إيه" الفرنسية، التي تنتج العلامات التجارية بيجو وسيتروين وأوبل، تحقيق أرباح قياسية بـ 3.2 مليار يورو في 2019، وارتفعت الأرباح التشغيلية المعدلة من 5.7% إلى 6.3% للمجموعة ككل.

وكانت المجموعة قد سجلت أرباحا بلغت 2.8 مليار يورو في 2018، وذلك رغم تراجع عدد الوحدات المباعة بأكثر قليلا من 10% على أساس سنوي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان، :"بناء على نموذجنا للأعمال والروح القتالية التي أثبتت كفاءتها، فإننا حريصون على الدخول إلى عهد جديد بالاندماج المتوقع مع فيات كرايسلر" الإيطالية الأمريكية.

وكانت الشركتان قد اتفقتا في كانون أول/ديسمبر الماضي على صفقة اندماج من شأنها التأسيس لرابع أكبر مجموعة لتصنيع السيارات في العالم بعد فولكسفاجن، وتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، وتويوتا.