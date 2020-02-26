"الطاقة الأمريكية" : توقعات بهبوط الطلب على النفط بنحو 310 آلاف برميل بسبب "كورونا"



خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 310 آلاف برميل يوميا مع تراجع استهلاك الخام في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد تفشي فيروس كورونا.

وخفضت الوكالة الحكومية تقديرها للطلب العالمي على الخام في 2020 إلى زيادة قدرها 1.03 مليون برميل يوميا ليصل إلى 101.74 مليون برميل يوميا.

وقالت إن خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي يعكس أيضا درجات حرارة أدفأ من المعتاد في يناير كانون الثاني في معظم النصف الشمالي من العالم.

وتفترض توقعات إدارة معلومات الطاقة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستخفض انتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا من مارس حتى مايو بسبب تراجع الطلب العالمي المتوقع في أوائل 2020 .

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن متوسط انتاج أوبك في 2020 من المتوقع أن يبلغ 28.9 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 300 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة التي أصدرتها الشهر الماضي.

وأبلغت مصادر رويترز الأسبوع الماضي أن لجنة فنية تقدم المشورة لتحالف أوبك+ اقترحت خفضا إضافيا قدره 600 ألف برميل يوميا في انتاج النفط.