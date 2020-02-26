الأسهم الأمريكية تستهل تداولاتها على ارتفاع .. وداو جونز يكسب 78 نقطة

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية اليوم على ارتفاع بعد أن تكبدت أشد خسائرها بالنسبة المئوية لـ 4 جلسات فيما يربو على عام بفعل المخاوف من الأضرار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 78.10 نقطة بما يعادل 0.29 في المائة ليصل إلى 27159.46 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 11.69 نقطة أو 0.37 في المائة مسجلا 3139.90 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 45.94 نقطة أو 0.51 في المائة إلى 9011.55 نقطة.