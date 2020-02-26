"ريو تينتو" تسجل أرباحا هي الأفضل منذ 9 سنوات

سجلت مجموعة "ريو تينتو" الإنجليزية الاسترالية للتعدين أرباحا هي الأفضل منذ عام 2011 بسبب ارتفاع أسعار خام الحديد، بينما حذرت من أن تفشي فيروس كورونا يمكن أن يضر بنشاط الشركة.

وبحسب (د ب أ) ذكرت المجموعة وهي أكبر منتج لخام الحديد في العالم اليوم أن الأرباح الأساسية لعام 2019 ارتفعت إلى 37ر10 مليار دولار من 81ر8 مليار العام الماضي.

وقال جان-سيباستيان جاك، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان إن "النتائج المالية القوية" سمحت للشركة بإعادة الإيرادات العادية النهائية التي بلغت رقما قياسيا وهي 7ر3 مليار دولار.

وارتفعت الإيرادات النهائية من 8ر1 دولار للسهم الواحد في عام 2018 إلى 31ر2 دولار للسهم الواحد في عام 2019 .

وانخفضت أرباح الشركة بعد خصم الضرائب من 8ر13 مليار دولار في عام 2018 إلى سبعة مليارات دولار في عام 2019 .

وقال جان أيضا أن سوق التعدين يخضع حاليا لـ"بيئة مضطربة" بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي يؤثر على الاقتصاد الصيني.

وأضاف "إننا نراقب عن كثب تأثير الفيروس ونستعد لبعض التداعيات قصيرة المدى ".

وفي عام 2019، استوردت الصين ثاني أكبر كمية من خام الحديد لتغطية طلبها من مصانع الصلب.