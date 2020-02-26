"جولدمان ساكس" يخفض توقعاته لبرنت في 2020 إلى 60 دولارا للبرميل

خفض "جولدمان ساكس إيكوتي ريسيرش" اليوم التوقعات لنمو الطلب في 2020 إلى 0.6 مليون برميل يوميا من 1.2 مليون.

وتوقع أن ينمو إنتاج الولايات المتحدة الفصلي بواقع 0.1 مليون برميل يوميا في المتوسط وأن يبلغ النمو 0.3 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من عام 2020 على أساس فصلي.

وقالت "جولدمان ساكس": "نفترض الآن أن سعر خام برنت 60 دولارا للبرميل مقابل 63 دولارا في السابق".

وتوقعت أن تتحسن أسعار النفط خلال العام بافتراض عودة الطلب لطبيعته في النصف الثاني من 2020".