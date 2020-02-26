الخطوط الجوية الاسكندنافية تخسر 88 مليون دولار خلال 3 أشهر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) اليوم تفاقم خسائرها خلال الربع الأول مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى ضعف العملات وارتفاع التكاليف.

وبحسب (د ب أ) قد تكبدت الشركة خسائر بقيمة 861 مليون كرون (88 مليون دولار) خلال ثلاثة أشهر حتى يناير الماضي، مقارنة بـ 469 مليون كرون خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات 7ر9 مليار كرون، بزيادة بنسبة 3% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وقالت الشركة إن التكاليف ارتفعت بنسبة 4% خلال الربع الأول. وأوضحت الشركة أن تراجع الارباح إلى ضعف العملات النرويجية والسويدية أمام الدولار واليورو أثر على النتائج وعلى العملاء الذين يسافرون للخارج.

ونقلت الشركة خلال الربع الأول 2ر6 مليون راكب، بارتفاع بنسبة 5ر1% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

ويشار إلى أن تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد لم يؤثر على النتائج الربعية. ومثل عدد من شركات الطيران، علقت ساس الرحلات الجوية إلى بكين وشنغهاي حتى نهاية مارس المقبل. وقالت الشركة إنها تقدر أن تبلغ قيمة الخسائر الناجمة عن تعليق الرحلات الجوية إلى البر الرئيسي الصيني خلال شهري فبراير ومارس نحو 200 مليون كرون.