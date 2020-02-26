26 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 82.8 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 26 صفقة خاصة بنحو 82.8 مليون ريال وبنحو 3.15 مليون سهم، تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.
في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7687 نقطة، بتراجع 71 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 2.78 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 113.4 مليون سهم.
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
مصرف الإنماء
|
21.3
|
300,000
|
6,390,000
|
الراجحي
|
56.7
|
100,000
|
5,670,000
|
الزامل للصناعة
|
17.74
|
300,000
|
5,322,000
|
سبكيم
|
13.96
|
500,000
|
6,980,000
|
الاسمنت العربية
|
31.5
|
50,423
|
1,588,325
|
عطاء
|
34.5
|
39,933
|
1,377,689
|
مهارة
|
65.6
|
23,408
|
1,535,565
|
أرامكو السعودية
|
30.15
|
187,226
|
5,644,864
|
الراجحي
|
56.7
|
220,119
|
12,480,747
|
الجزيرة
|
12.88
|
358,919
|
4,622,877
|
بدجت السعودية
|
33.35
|
45,876
|
1,529,965
|
سيرا
|
19.24
|
126,799
|
2,439,613
|
سابك
|
72.9
|
67,331
|
4,908,430
|
مجموعة صافولا
|
29.95
|
68,967
|
2,065,562
|
إكسترا
|
74.7
|
26,899
|
2,009,355
|
الحمادي
|
22.3
|
99,157
|
2,211,201
|
سابتكو
|
16.14
|
93,013
|
1,501,230
|
التعمير
|
14.68
|
107,560
|
1,578,981
|
إتحاد إتصالات
|
21.44
|
138,540
|
2,970,298
|
التعاونية
|
66.8
|
31,187
|
2,083,292
|
المجموعة السعودية
|
20.06
|
92,062
|
1,846,764
|
ينساب
|
45.1
|
40,334
|
1,819,063
|
البابطين
|
26.2
|
38,179
|
1,000,290
|
أسمنت ام القرى
|
24.9
|
40,298
|
1,003,420
|
الأصيل
|
39.15
|
30,302
|
1,186,323
|
أسمنت ينبع
|
38.7
|
25,842
|
1,000,085
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