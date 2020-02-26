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أسواق الأسهم- السعودية

26 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 82.8 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 26 صفقة خاصة بنحو 82.8 مليون ريال وبنحو 3.15 مليون سهم، تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7687 نقطة، بتراجع 71 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 2.78 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 113.4 مليون سهم.

 

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

مصرف الإنماء

21.3

               300,000

              6,390,000

الراجحي

56.7

               100,000

              5,670,000

الزامل للصناعة

17.74

               300,000

              5,322,000

سبكيم

13.96

               500,000

              6,980,000

الاسمنت العربية

31.5

                 50,423

              1,588,325

عطاء

34.5

                 39,933

              1,377,689

مهارة

65.6

                 23,408

              1,535,565

أرامكو السعودية

30.15

               187,226

              5,644,864

الراجحي

56.7

               220,119

           12,480,747

الجزيرة

12.88

               358,919

              4,622,877

بدجت السعودية

33.35

                 45,876

              1,529,965

سيرا

19.24

               126,799

              2,439,613

سابك

72.9

                 67,331

              4,908,430

مجموعة صافولا

29.95

                 68,967

              2,065,562

إكسترا

74.7

                 26,899

              2,009,355

الحمادي

22.3

                 99,157

              2,211,201

سابتكو

16.14

                 93,013

              1,501,230

التعمير

14.68

               107,560

              1,578,981

إتحاد إتصالات

21.44

               138,540

              2,970,298

التعاونية

66.8

                 31,187

              2,083,292

المجموعة السعودية

20.06

                 92,062

              1,846,764

ينساب

45.1

                 40,334

              1,819,063

البابطين

26.2

                 38,179

              1,000,290

أسمنت ام القرى

24.9

                 40,298

              1,003,420

الأصيل

39.15

                 30,302

              1,186,323

أسمنت ينبع

38.7

                 25,842

              1,000,085
 
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