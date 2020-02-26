26 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 82.8 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 26 صفقة خاصة بنحو 82.8 مليون ريال وبنحو 3.15 مليون سهم، تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7687 نقطة، بتراجع 71 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 2.78 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 113.4 مليون سهم.