تعيين مكتب "ارنست ويونغ" مراجع لحسابات "حلواني إخوان"

أعلنت شركة حلواني إخوان اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) بنسبة حضور بلغت 68.34%، حيث تمت الموافقة على تعيين مكتب "ارنست ويونغ" مراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك للفحص المحدود للقوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي2020م، وتحديد أتعابه.
أخبار الشركات- محلية
- بدء إكتتاب "الأفراد" في شركة عطاء التعليمية اليوم
- اكتتاب الأفراد في "المراكز العربية" الليلة وليوم واحد فقط
- بسبب خسارة 71 % من رأس المال.. مجلس إدارة "مجموعة السريع" يوصي بحل الشركة قبل أجلها أو إعادة الهيكلة
- "الكهرباء" ترسي مشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي على تحالفين بقيمة 9.5 مليار ريال
- "عسير": إلغاء صك أرض مملوكة للشركة في شمال الرياض لأمر خارج عن الإرادة
- "الراجحي" يدفع 5.4 مليار ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"
- "الاتصالات السعودية" تطلق سمتها التجارية الجديدة وتغيير اسم التداول إلى "اس تي سي"
- هيئة السوق تغرم متلاعب في الأسهم بـ 700 ألف ريال.. روج لها على "تويتر" لحث الناس على الشراء
- "سابتكو": بدء التشغيل الفعلي لشبكة حافلات الرياض خلال الربع الرابع من هذا العام
- الإتصالات السعودية تعلن عدم الإستمرار في إتفاقيتها مع الهيئة العامة للرياضة
أضف تعليق