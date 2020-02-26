تعيين مكتب "ارنست ويونغ" مراجع لحسابات "حلواني إخوان"

أعلنت شركة حلواني إخوان اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) بنسبة حضور بلغت 68.34%، حيث تمت الموافقة على تعيين مكتب "ارنست ويونغ" مراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك للفحص المحدود للقوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي2020م، وتحديد أتعابه.