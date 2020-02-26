جراحة «ساق» الغامدي في باريس

سيجري حامد الغامدي؛ لاعب فريق الاتفاق لكرة القدم، عملية جراحية في باريس لمعالجة كسر في الساق، بعدما تعرّض للإصابة خلال نزال الفيصلي 2 / 1 في الجولة الـ 19 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأوصى الجهاز الطبي في النادي مباشرة بتحويله إلى باريس، حيث خضع لفحوص دقيقة من قِبل فيدريك كامي؛ رئيس قسم جراحة الإصابات الرياضية. يُشار إلى أن الغامدي؛ تعرَّض للإصابة عندما حل بديلاً عن اللاعب سعد السلوي (67)؛ إلا أنه غادر بعد عشر دقائق إثر إصابته، وحل بدلاً منه المدافع إبراهيم محنشي. على صعيدٍ ثانٍ، تعرَّض المدافع فهد غازي؛ إلى إصابة خلال مران أمس، خضع بموجبها لفحوص طبية ستظهر نتائجها في الـ 48 ساعة المقبلة؛ لينضم إلى زميليه المصابين خالد البركة؛ وماهر محمد "مواليد"؛ اللذين يعانيان تمزقاً في العضلة الخلفية، وسيخضعان لفحوص أخرى بعد فترة العلاج لمعرفة المدة المتبقية قبل العودة إلى التدريبات، بينما يواصل التونسي نعيم السليتي؛ علاجه في دبي. في المقابل، بدأ المدافع عمر السنين؛ برنامجاً لياقياً انفرادياً بعد تعرُّضه لكدمة على مستوى العين في التدريب الأخير قبل مباراة الفيصلي الماضية، فيما انخرط صالح العمري؛ في التدريبات بعد زوال الإصابة التى يعانيها في الركبة.