علاج ركبة عطيف بـ «منظار إسباني»

سيغادر عبدالله عطيف؛ لاعب فريق الهلال لكرة القدم، إلى إسبانيا بعد أسبوع، لإجراء عملية منظار في موضع إصابته في الركبة على يد الطبيب رامون كوجات؛ ومن بعد، تحدد فترة غيابه والبرنامج العلاجي والتأهيلي قبل عودته إلى التدريبات الجماعية.

أعلنت إدارة التعاون، أمس، أسعار تذاكر مباراة فريقها أمام الهلال، ضمن المرحلة الـ 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، التي ستلعب على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بواقع 300 ريال للمنصة الرئيسة، 20 ريالاً للأفراد والعائلات، حيث خصصت البوابتين الثانية والثالثة لأصحاب الضيافة، والرابعة والخامسة للضيوف.

ميدانياً، يختتم الهلال، تدريباته لمواجهة التعاون، اليوم خلف الأبواب المغلقة، ومن ثم مغادرة بعثته إلى القصيم، حيث أدى الأزرق، أمس، مرانه الرئيس للمواجهة بدءا ًباللياقة عبر الكرة، قبل أن يفرض المدرب الروماني رازفان لوشيسكو؛ مناورة على كامل الملعب مع تطبيق الخطط التي ينوي تطبيقها في اللقاء بمشاركة اللاعب هتان باهبري؛ قبل أن يؤدي مراناً إضافياً لياقياً بشكل منفرد.

من جانب آخر، أوقع الاتحاد الآسيوي للعبة، عدداً من الغرامات المالية على نادي الهلال، بعد أحداث مباراته مع السد القطري، في نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، مجموعها 80 ألف دولار، بواقع 25 ألف دولار لمخالفة اللوائح، 25 ألف دولار لغياب اللاعبين عن منطقة المقابلات الصحافية، وعشرة آلاف دولار لرمي الجماهير قوارير على أرضية الملعب، و20 ألف دولار لغياب البيروفي أندريه كاريلو؛ ومحمد الشلهوب؛ عن منطقة المقابلات الصحافية.