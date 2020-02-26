«الآسيوي»: لن تقام بطولات أو مباريات إلا بعد القضاء على «كورونا»

بين لـ"الاقتصادية" عبدالخالق مسعود؛ عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونائب رئيس لجنة المسابقات الآسيوية، أن اجتماعات الاتحاد القاري ولجانه معلقة نتيجة تداعيات أزمة انتشار فيروس "كورونا" الذي يضرب عديداً من الدول الآسيوية، وقال "تواصل الأعضاء في الوقت الراهن يتم عبر البريد الإلكتروني، لا يوجد توجه معين في الاتحاد القاري" إلا أنه استدرك وقال "اتفق الكل على أنه لن تقام بطولات أو تلعب مباريات ما لم يتم القضاء على هذا "الوباء"، قد تتأجل مباريات جولة أو جولتين، وإذا زاد الوضع على حده، فقد تلغى نسخة 2020 من دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي". ولفت إلى أن هناك ضبابية في القرارات المتعلقة بمباريات دوري أبطال آسيا وباقي المنافسات، ومنها تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المقررة نهاية الشهر المقبل، وقال، "حفظ الله الجميع من هذا الوباء، بإذن الله ينتهي سريعاً، انتشاره مقلق جداً، لن تقام مباراة أو حدث كروي في القارة على ملاعب مدن أو أمام فرق متضررة في الوقت الحالي من هذا الوباء الخطير، أيضاً من غير المعقول أن تقام مباريات منتخبات أو أندية كاملة دون حضور جماهيري وهي أساس نجاح الأحداث الرياضية، إضافة إلى صعوبة وصول بعض الفرق والمنتخبات لدول في القارة؛ كون دولها -مع الأسف الشديد- متضررة في الوقت الحالي من هذا الوباء". وأضاف، "الآن الصين، كوريا الجنوبية، تايلاند، إيران وغيرها متضررة، أيضا هناك دول ترفض استقبال إقامة مباريات الأراضي المحايدة على ملاعبها، هناك مَن يطالب بالتأجيل وهناك مَن يرفض بشكل قاطع إقامة المباريات، حتى اجتماعات الاتحاد الآسيوي والمكتب التنفيذي واللجان معلقة في الوقت الحالي، بعضها تأجل والبعض تم إلغاؤه.. حقيقة الوضع الحالي غير واضح ولا أستطيع التأكيد على أمر".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر تأجيل مباراة القادسية الكويتي وظفار العُماني، أمس، في الكويت ضمن كأس الاتحاد الآسيوي بناءً على قرار الحكومة الكويتية تعليق الأنشطة الرياضية في البلاد؛ نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

في المقابل، قررت رابطة الدوري الياباني أمس تأجيل كل المنافسات المحلية حتى 15 آذار (مارس) المقبل خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

وأجّلت الصين؛ بؤرة فيروس كورونا، جميع المنافسات الرياضية من مختلف الأنواع وعلى جميع الأصعدة، كما أرجأت مباريات المسابقة القارية التي كان طرفها أحد الفرق الصينية، إلى مطلع نيسان (أبريل).

كما قررت رابطة الدوري الكوري تأجيل انطلاق الدوري الكوري الجنوبي الذي كان مقرراً نهاية الأسبوع الحالي، إلى موعد جديد دون تحديده.