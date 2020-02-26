تعويض أمرابط بالشهري أو الغنام

يفاضل البرتغالي روي فيتوريا؛ مدرب فريق النصر لكرة القدم، بين الثنائي يحيى الشهري؛ وخالد الغنام؛ لتعويض غياب المغربي نور الدين أمرابط؛ عن مباراة الأهلي، غداً، في الجولة الـ 20 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بداعي الإصابة. وكان أمرابط؛ قد خضع لفحص بالرنين المغناطيسي أثبت إصابته في العضلة الأمامية، تعرَّض لها خلال مباراة الحزم 2 / 0، في الجولة الماضية. وفضّل فيتوريا؛ إراحة المدافع عبدالله مادو؛ العائد من الإصابة، وعدم المجازفة بإشراكه في المباراة، خوفاً من تجددها، وسيكون اللاعب عبدالرحمن العبيد؛ خارج حساباته رغم مشاركته في التدريبات أمس، بعد تعافيه من شد عضلي تعرَّض له أمام الحزم. واستهل فيتوريا؛ الحصة التدريبية بالجوانب اللياقية، أتبعها بعدد من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتمها بمناورة كروية اهتم فيها بتصحيح الأخطاء أولاً بأول. من جهة ثانية، واصل مجلس الجمهور النصراوي استعداداته للمباراة المرتقبة حيث وُجد أمس في صالة الألعاب المختلفة، لعمل بروفات ستطبّق، لأول مرة، على طريق الألتراس، بوجود عديد من اللاعبين. وخصص المجلس مدرجيْن في واجهة ملعب الأمير فيصل بن فهد لـ"فرسان العالمي" وهم يرتدون الزي الأصفر الكامل.