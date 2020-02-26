الأهلي .. سفر جانيني بـ «إذن»

ينتظر مازن بهكلي؛ مدرب فريق الأهلي لكرة القدم التقرير الطبي النهائي المتعلق بالمدافع عبدالباسط هندي؛ وإمكانية مشاركته من عدمها أمام النصر غدا في الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد زوال الآلام التي كان يشتكي منها في كاحل القدم.

وسيخضع هندي لاختبارات طبية اليوم للتأكد من جاهزيته البدنية بشكل كامل وبالتالي منحه الضوء الأخضر ليكون ضمن خيارات بهكلي، أو إخضاعه لمزيد من التدريبات التأهيلية.

وكان هندي قد أصيب في نزال الاستقلال الإيراني 2 / 1 في الجولة الثانية في دوري أبطال آسيا، شخصت حينها بكدمة قوية في كاحل القدم، حيث اضطر الجهاز الطبي لإخضاعه إلى برنامج علاجي مكثف بهدف تجهيزه بشكل سريع.

من جهة أخرى، انتظم المهاجم جانيني تافاريس؛ في التدريبات أمس، بعد وصوله إلى جدة قادما من الرأس الأخضر التي غادر إليها للاطمئنان على حالة والدته الصحية.

واستغرب مصدر خاص ما تردد بأن غياب جانيني؛ عند التدريبات جاء دون عذر مسبق، وقال، "جانيني حصل على إذن مسبق للسفر في ظل حالة والدته الحرجة للاطمئنان عليها".

وأضاف، "وافق مسؤولو الأهلي على طلبه وغادر ووصل في الوقت المحدد له وشارك إلى جانب زملائه اللاعبين".

ميدانياً، وقف بهكلي على الطريقة الفنية التي ينوي انتهاجها أمام النصر حيث قسّم اللاعبين إلى مجموعتين أدت كل منهما تدريبات تكتيكية متنوعة.