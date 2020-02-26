أمير المدنية المنورة يؤكد أهمية إبراز الدور العلمي للمكتبات الخاصة

أكد الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس نظارة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، أهمية إبراز الدور العلمي والاجتماعي للمكتبات الخاصة في المنطقة، والمحافظة على الموروث الثقافي والتاريخي فيها، وتعزيز الجهود الفردية في نشر المعرفة وتقنينها، وفق عمل مؤسسي يتسم بالدقة والموضوعية.

جاء ذلك خلال توقيع الأمير فيصل بن سلمان عقد تنفيذ مشروع فهرسة المكتبات الخاصة في المنطقة "فهرست" مع شركة كوارم المحدودة.

ويعمل مشروع "فهرست" على إيجاد فهرس موحد للمكتبات الخاصة، بنظام مركزي، يمكن المكتبات كافة من إدارة فهرستها بأنظمة إلكترونية مرنة وموثقة.

ويهدف المشروع إلى رصد الأوعية المعلوماتية والمصادر المعرفية في المدينة المنورة، وحفظها وتحديث حالاتها، وخدمة وتمكين المكتبات الخاصة وتطوير العمل داخلها وتأهيل الكوادر ونقل المعرفة إليهم، كما يسهم في توفير بيئة فنية وتقنية معيارية سليمة لتوحيد العمل على الأوعية المعلوماتية في المكتبات الخاصة.

من جانب آخر، دشن الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، نيابة عن الأمير فيصل بن سلمان، مهرجان الثقافات والشعوب التاسع في الجامعة الإسلامية تحت شعار "العالم تحت سقف واحد"، بحضور عدد من العلماء والمسؤولين وسفراء وقناصل بعض الدول العربية والإسلامية لدى المملكة.

وثمن الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، مدير الجامعة الإسلامية المكلف رعاية أمير المنطقة للمهرجان وتشريف نائبه تدشين المهرجان، الذي أضحى إحدى التظاهرات الثقافية المؤثرة على مستوى منطقة المدينة المنورة.

وأوضح أن المهرجان يشارك فيه لأول مرة 100 جناح يمثل 100 دولة حول العالم، حيث يبرز من خلالها الطلاب ثقافات دولهم وحضاراتها في محفل يعزز الحوار ورسائل التعايش والتعارف، ونشر المحبة والسلام بين مختلف الشعوب، مؤكدا أنه يمثل بوابة واحدة لثقافات متعددة تحتضنها الجامعة الإسلامية.

وأشار الدكتور العتيبي إلى أن المهرجان يستمر حتى 13 رجب الجاري، ويفتح أبوابه على فترتين، صباحية ومسائية، ليستقبل الزوار من مختلف الفئات، حيث جرى تخصيص ركن للأطفال وتهيئته بالوسائل الترفيهية التعليمية، ويحتوي على بعض التجارب التقنية الجديدة المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتخصيص أركان للعائلات لتحظى زيارتهم بتجربة فريدة ثرية معرفيا وثقافيا.

وأضاف أن الدورة الحالية تشهد لأول مرة مشاركة ميدان الفروسية، وإقامة ماراثون للجري ومسيرة تنظمها هيئة الهلال الأحمر بمشاركة الحرس الوطني وجوالة الجامعة، كما جرى تخصيص أجنحة لعدد من الجهات المشاركة، مثل مديرية السجون ووزارة الإسكان وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب مشاركة مركز بحوث ودراسات المسجد النبوي بمعرض عن السيرة النبوية.