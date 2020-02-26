في «ليالي الرياض» .. استشارات أسرية وحرفية يقدمها متطوعون

عززت الفرق التطوعية العاملة في فعاليات ليالي الرياض، المقامة على أرض "السفن مونز" الهوية التطوعية، من خلال عدد من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تقدم ضمن خطة متكاملة حظيت برضا الزوار.

وسعى المتطوعون الذين يمثلون فريق جسر التطوعي إلى تمكين ذوي الاحتياجات، إضافة إلى تسخير الفرصة للأسر المنتجة ومساعدتهم على تحويل مشاريعهم الصغيرة إلى مشاريع ريادية تسهم في دفع عجلة التنمية إلى الاستدامة والنمو.

وشملت فعاليات التطوع مجموعة من الأنشطة والبرامج الموجهة لأفراد الأسرة كافة، حيث تضمنت محاور رئيسة، هي "جسر التوعية والتثقيف"، الذي يقتطع الإخصائيون جزءا من وقتهم لتقديم الاستشارات المجانية وتثقيف الأسر وتوعيتها بالحالات الموجودة معهم أثناء الفعاليات، إضافة إلى "جسر التعليم بالترفيه" الذي يقدم سلسلة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة في تعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات.

وتعنى فعالية "جسر المهنية الحرفية" بتقديم ورش العمل المتخصصة والفنية والحرفية في عدد من المجالات الإبداعية في فنون الخط العربي والرسم والتصوير الضوئي والفن التشكيلي.

ويقدم الفريق التطوعي فعالية "جسر الرياضي" و"جسر الأيام العالمية"، التي تحتفي بالمناسبات العالمية وتفعلها، وتبرز دور الفريق في نشر الثقافة حول تلك الأيام وأهميتها.

ويقدم "جسر المسرحي" عروضا مشهدية وإنشادية متنوعة في قوالب ترفيهية، تستهدف أفراد الأسرة جميعهم في أجواء عائلية ممتعة.

ووفقا للجهات المنظمة تستمر الفعالية إلى 20 مارس المقبل، حيث تهدف إلى الارتقاء بمستوى الترفيه لمواكبة "رؤية 2030 "، وتوفير أجواء السعادة للزوار، من خلال إقامة عديد من البرامج والفعاليات لجميع الأعمار، والفقرات التفاعلية ومسرح السعادة للأطفال.