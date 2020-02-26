وفاة «بيبي بيجي» .. النجمة الطفلة في عهد السينما الصامتة

توفيت الأمريكية، ديانا سيرا كاري، النجمة الطفلة في أفلام السينما الصامتة، التي المعروفة باسم "بيبي بيجي"، عن عمر ناهز 101 عام.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا هوليوود ريبوتر" بأن كاري توفيت أمس الأول في جوستين في كاليفورنيا، حسب ما ذكرته رينا كين، المسؤولة في متحف "نايلز إيساناي سايلنت" السينمائي.

وشاركت كاري خلال الفترة بين عامي 1921و 1924، في 150 فيلما قصيرا، وعدد قليل من الأفلام الشهيرة.

وفقدت كاري معظم أفلامها، وتعرض كثير منها للتلف جراء حريق هائل أتى على محتويات استوديوهات شركة "سينتشري فيلم" القديمة في عام 1926.