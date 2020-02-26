«16/ 13» .. مشروع لتأسيس مكتبة بصرية يوثق مظاهر الثقافة السعودية

تعمل وزارة الثقافة على تنفيذ مشروع "16 / 13" الرامي إلى توثيق جميع مظاهر الثقافة في مناطق المملكة الـ13، لتأسيس مكتبة بصرية للنشاط الثقافي، عبر التسجيل الميداني للحراك الثقافي والفني في المدن والمحافظات السعودية باختلاف أنواعه وتوثيقه بالصور الفوتوغرافية والفيديو، في بادرة تعد الأولى من نوعها في المملكة بهذا الشمول والتنوع.

ويحمل عنوان المشروع "16 / 13" ترجمة لهذه الأهداف، حيث يعبر رقم 13 عن مجموع المناطق الإدارية للمملكة، فيما يعبر رقم 16 عن عدد القطاعات الثقافية التي سيعمل المشروع على توثيقها.

وسينفذ المشروع بزيارات ميدانية لجميع مناطق المملكة، يطلع خلالها فريق وزارة الثقافة على تجليات الـ16 قطاعا ثقافيا في هذه المناطق، ويعمل على تصويرها وتسجيلها مع فنانيها ومبدعيها الأصليين بمختلف اتجاهاتهم. والقطاعات الثقافية التي سيجري توثيقها، هي التي أعلنت وزارة الثقافة دعمها في وثيقة رؤيتها وتوجهاتها، وهي: الموسيقى والأفلام والمسرح والفنون الأدائية والأدب والفنون البصرية والمكتبات والمتاحف والتراث الطبيعي والمواقع الثقافية والأثرية وفنون الطهي والأزياء والمهرجانات والفعاليات الثقافية وفنون العمارة والتصميم والتراث واللغة والترجمة والكتب والنشر، التي تعبر في مجموعها عن المسارات الثقافية الحاضنة للمواهب السعودية في مختلف مناطق المملكة.