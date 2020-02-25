بريطانيا توافق على تفويض بإجراء مفاوضات التجارة مع بروكسل

وافقت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على تفويض بإجراء محادثات مع بروكسل، بشأن مفاوضات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال مقر الحكومة في داونينج ستريت، إن النهج البريطاني "سيعيد الاستقلال الاقتصادي والسياسي"، وسيستند إلى اتفاقيات التجارة الحرة القائمة بين الاتحاد الأوروبي، و"الدول ذات السيادة، والتفكير المتشابه" بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الألمانية".

وستترك بريطانيا السوق الاوروبية الموحدة، والاتحاد الجمركي، وسوف "تستعيد السيطرة على القوانين والتجارة الخاصة بنا".

وأضاف أن "الهدف الرئيسي بالنسبة للمملكة المتحدة في المفاوضات، هو ضمان استعادتنا لاستقلالنا الاقتصادي والسياسي في الأول من كانون ثان/يناير من عام 2021".