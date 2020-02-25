الأسهم الأمريكية تواصل النزف.. داو جونز يفقد 750 نقطة

هبطت الأسهم الأمريكية بحدة بعد ارتفاعها في افتتاح جلسة اليوم مستمدة بعض الدعم من تقارير الأرباح بعد أن شهد المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي أسوأ جلساتهما في عامين بفعل المخاوف من التفشي العالمي لفيروس كورونا.

وهبط مؤشر داو بنحو 750 نقطة، فيما تراجع ستاندرد اند بورز 86 نقطة ، ومؤشر ناسداك المجمع بنحو 216 نقطة.