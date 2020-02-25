غدا بدء اكتتاب الأفراد في "مجموعة الحبيب" على 5.25 مليون سهم

يبدأ غدا الأربعاء اكتتاب الأفراد في شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بواقع 5.25 مليون سهم وبسعر 50 ريال، وتمثل الأسهم المطروحة للأفراد نحو 10 في المائة من أسهم الطرح، ويمتد فترة الإكتتاب لمدة 7 ايام.

وكانت "مجموعة الحبيب" قد قررت طرح 15 في المائة من أسهم الشركة للإكتتاب العام بواقع 52.5 مليون سهم، ليكون إجمالي قيمة الطرح 2.62 مليار ريال

وكانت شركتا جدوى للإستثمار والرياض المالية، المستشار المالي ومتعهد التغطية للطرح العام قد أعلنتا عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر، عبر تغطية الطرح على الحد الأعلى من النطاق السعري وهو 50 ريالاً، من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار السعودية والخليجية والصناديق السيادية والمؤسسات المالية الأجنبية، واكتتبت المؤسسات في كامل أسهم الطرح، حيث تم تخصيص مبدئي 52.5 مليون سهم عادي تمثل 100 % من إجمالي الأسهم المطروحة للإكتتاب.

وبينت "مجموعة الحبيب" أن البنوك المستلمة لطلبات الاكتتاب للأفراد هي : البنك الأهلي التجاري، ومصرف الراجحي، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي البريطاني، وكذلك بنك الرياض.

وقد أنهت البنوك التحضيرات اللازمة لإستلام طلبات الإكتتاب عبر كافة قنواتها للخدمات الإلكترونية، التي تشمل الإنترنت والهاتف المصرفي ومكائن الصرف الآلي وكذلك عبر كافة فروعها ، من أجل توفير أفضل مناخ للمكتتبين وتسهيلاً لعملية الإكتتاب. كما قامت بتوفير عددٍ كافٍ من نماذج طلبات الاكتتاب لدى فروعها المستلمة .