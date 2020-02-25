السوق السعودية تغلق على مكاسب طفيفة.. و"جبل عمر" يقفز 6.8%

أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم على ارتفاع طفيف وذلك بعدما سجلت أمس أسوأ أدء يومي منذ 9 أشهر بفعل تفشي "كورونا"خارج الصين.

ودعم سهم جبل عمر أداء السوق اليوم بعدما أرتفع السهم 6.8 في المائة، مسجلا أعلى غلاق في نحو 9 أشهر وبتداولات مكثفه لم يشهدها السهم منذ عام 2015، حيث تم تداول نحو 6.38 مليون سهم وبقيمة بلغت 184.7 مليون ريال، ليغلق السهم عند مستوى 29.8 ريال.

وارتفعت أسهم 13 شركة باكثر من 2 في المائة، غالبيتها من الأسهم المتوسطة، فيما أرتفعت أسهم البنوك بنحو 0.4 في المائة كأكثر القطاعات دعما.

و أغلق السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 0.14 في المائة أو ما يعادل نحو 11 نقطة ليغلق عند مستوى 7758 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 3.7 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 143.7 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 178.2 ألف صفقة.

وتركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 373 مليون ريال عبر تداول 5.9 مليون سهم، وكذلك أسهم مصرف الإنماء والتي بلغت التداولات نحو 312.9 مليون ريال.

وارتد سهم "أرامكو" بنحو 0.3 في المائة بعدما تراجع أمس حيث أغلق السهم عند مستوى 33.5 ريال، وبتداولات مرتفعة حيث تم تداول نحو 8.55 مليون سهم مقارنة بنحو 8.39 مليون سهم الجلسة السابقة.



وكان سوق نمو قد تراجع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 0.97 في المائة، وبتداولات عند 11.26 مليون ريال وذلك عبر تداول 188.2 ألف سهم.

