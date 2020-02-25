أوامر ملكية : إعفاء وزيرين .. وتحويل 3 هيئات إلى وزارات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم أوامر ملكية تضمنت إعفاء كلا من سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية، وتركي الشبانة وزير الإعلام، والمهندس ابراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من مناصبهم.

كما تضمنت الأوامر تحويل هيئة الاستثمار، والسياحة، والرياضة إلى وزارات، وتعيين كلا من المهندس خالد الفالح وزيرا للاستثمار، وأحمد الخطيب وزيرا للسياحة، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزيرا للرياضة.

وشملت الأوامر الملكية اليوم تكليف الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله، إضافة إلى تكليف ماجد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله، كما تم ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتضمنت الأوامر تعيين محمد العميل نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، إضافة إلى تعيين الدكتور منير الدسوقي مساعدا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، كما تم تعيين الدكتور سامي الحمود مساعدًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.