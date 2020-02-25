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وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

الاقتصادية من الرياض

أفاد التلفزيون الرسمي المصري بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 91 عاما.

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حسني مبارك مصر

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