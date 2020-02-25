أعلن الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي اليوم منح الموافقة الأولية لشركتي محافظ إلكترونية "نون باي" و"كريم باي"، كشركات جديدة ليست ضمن البيئة التجريبية التشريعية "Regulatory Sandbox".

وجاء تصريح محافظ مؤسسة النقد خلال انطلاق أعمال معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتقنية المالية والمدفوعات "ميفتك 2020".

وقالت المؤسسة أنها تعمل على إنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية والتوجه نحو مجتمع أقل استخداماً للنقد في المعاملات المالية تحقيقاً لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأظهرت نتائج أداء أنظمة المدفوعات السعودية خلال عام 2019 نمواً قياسياً في عدد عمليات نقاط البيع بنسبة 57 بالمئة لتصل إلى أكثر من 1.6 مليار عملية.