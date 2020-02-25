"مشاريع الترفيه" : نعمل على إنشاء 50 سينما و 20 جهة ترفيهية مبتكرة في مختلف مناطق المملكة

أكد وليد الراعي الرئيس التنفيذي للتطوير العقاري في شركة "مشاريع الترفيه السعودية" أنهم يعملون على تطوير وإنشاء 50 سينما و 20 جهة ترفيهية مبتكرة ومنتزهين على امتداد مناطق المملكة المختلفة وجميعها مشاريع ترفيهية ذات تأثير اقتصادي واجتماعي كبير وتخدم مجموعة من المستهدفات.

وقال وليد الراعي الذي يشغل أيضا المتحدث الرسمي باسم الشركة خلال مشاركته في منتدى "المشاريع المستقبلية 2020" اليوم في الرياض أن المشاريع الترفيهية المخطط لها سوف تدعم الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 8 مليارات ريال بشكل سنوي إضافة إلى أنها ستوفر ما يزيد عن 22 ألف وظيفة عبر استقبالها لأكثر من 50 مليون زائر.

أضاف : الشركة ستطلق قريبا عددا من المجمعات الترفيهية في المدن الحيوية في المملكة تجمع المبتكرة والفريدة والفن والتكنولوجيا تستوعب مزيجا من الترفيه والمطاعم والحدائق تناسب احتياجات الفرد والأسرة وتراعي الثقافة والعادات المحلية.