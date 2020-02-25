مصر: طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن

قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن بلاده ستطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، النحاس والفضة، في الفترة من 15 مارس إلى 15 يوليو .

وبحسب (رويترز) كان مسؤول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية قال الأسبوع الجاري إن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال النصف الأول من مارس المقبل.

من المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.