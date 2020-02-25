وكالة أنباء البحرين : تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بـ "كورونا" لأشخاص قادمين من إيران بينهم 4 سعوديات

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي حيث تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة واجراء جميع التحاليل اللازمة وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار التي أكدت اصابتهم بالفيروس لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة 8 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة.

كما أوضحت الوزارة بأنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، وبعد التأكد من ظهور أعراض الفيروس عليهم يتم نقلهم فورًا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية ، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات المصابة الجديدة البالغة 6 حالات هي لمواطنيْن بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، مؤكدةً الوزارة أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

ونوهت الوزارة بأنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بجميع الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة الفيروس، حيث يتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم به، وفي حال ظهور الأعراض عليهم يتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة حسب البروتوكولات الطبية لمكافحة فيروس الكورونا COVID 19، والإرشادات العالمية و إرشادات مجلس الصحة الخليجي وحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

‏‎‫وتهيب وزارة الصحة بكافة المواطنين والمقيمين إلى أنه في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد 19) البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، والاتصال برقم 444، واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.