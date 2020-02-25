وفاة الياباني صاحب لقب المعمر الأكبر سنا في العالم

أعلنت وسائل إعلام محلية اليوم، وفاة رجل ياباني، كان قد وُصف في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه المعمر الاكبر سنا على قيد الحياة في العالم.

وبحسب (د ب أ) فأن تشيتيتسو واتانابي، وهو أحد سكان مدينة جويتسو بوسط اليابان، توفى أمس الاول الاحد، عن عمر ناهز 112 عاما.

وولد واتانابي في الخامس من شهر مارس من عام 1907، وكان يعيش في دار لرعاية المسنين. وحصل في 12 من فبراير الجاري، على شهادة رسمية من موسوعة "جينيس للأرقام القياسية"، تفيد بأنه أكبر معمر على قيد الحياة في العالم.

وانتقل واتانابي بعد تخرجه من كلية الزراعية، إلى تايوان، حيث عمل هناك في شركة يابانية لإنتاج السكر. وبعد أن أمضى 18 عاما هناك، خدم في الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.

وعاد واتانابي إلى نيجاتا، مسقط رأسه، بعد الحرب، حيث عمل موظفا حكوميا حتى تقاعده.

ويشار إلى أن واتانابي لديه خمسة من الابناء، و12 حفيدا، بالاضافة إلى 16 من أبناء الأحفاد.

يذكر أن أكبر معمرة في العالم، وتدعى كين تاناكا، تعيش في اليابان أيضا. وكانت احتفلت بعيد ميلادها الـ 117 عاما في يناير الماضي.