"كفاءة الطاقة" يقدم عدة نصائح عند شراء السخانات وعند الاستخدام

ذكر المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" عدة نصائح تساهم في التوفير من كمية الكهرباء التي يستهلكها السخان النصيحة الأولى وهي عند شراء الشراء اختيار السخان ذو المستويات المرتفعة ويمكن التعرف على هذه المستويات عن طريق ملصق بطاقة كفاءة الطاقة على السخان حين شراءه.

النصيحة الثانية أيضا عند شراء الشراء وهي التأكد من صحة المعلومات في ملصق كفاءة الطاقة عن طريق تطبيق (تأكد) حيث قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتطوير تطبيق تأكد وذلك للتأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، ويعمل باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي IOS أو ANDROID ويمكن تحميلها مجاناً من متجري النظامين النصيحة الثالثة اختيار الحجم المناسب لاحتياجات الفرد.

أما النصائح المتبقية يجب اتباعها والعمل بها بعد شراء السخان وهي النصيحة رقم 4 حيث ينصح بإطفاء السخان في حال عدم استعماله فترة طويلة والنصيحة الخامسة. الحرص على الصيانة الدورية للسخان. والنصيحة السادسة والأخيرة وضع السخان على درجة 60.