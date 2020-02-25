"الخزف السعودي" تربح 7.1 مليون ريال في 2019

أعلنت شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2019 حيث حققت صافي ربح بلغ 7.15 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة 220.6 مليون ريال في عام 2018.

وبحسب بيان الشركة عبر "تداول" يعود السبب في تحسن الأداء وتحقيق صافي ربح خلال العام الحالي مقارنة مع خسائر في العام السابق الى زيادة في المبيعات الناتجة عن إرتفاع متوسط السعر والكمية المباعة خلال العام، كما أن إنخفاض مصاريف الإهلاك للآلات و المعدات نتيجة لإعادة تقييم أعمار الأصول في الربع الثالث من العام أدى الى ارتفاع صافي الربح حيث تم إعادة تقييم أعمار الأصول لتكون 20 سنة بدلاً من 10 إلى 12.5 سنة. علاوة على ذلك انخفضت المصاريف العمومية والإدارية، مخصص المخزون ومصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة".